«Переправа». Первый день

Сборная России проигрывает команде второго дивизиона, а вратарь забивает со своей половины поля. В Саранске начался Кубок ПФЛ «Переправа».

В этом году Профессиональная футбольная лига возродила турнир «Переправа». Это своеобразный смотр молодых талантов второго дивизиона. Нет сомнений, что, как и в былые годы, он откроет новые имена и поможет многим футболистам пробиться на более высокий уровень.

Главные зрители на трибунах стадиона «Старт» в Саранске – тренеры, селекционеры, скауты. Но первый же день «Переправы» – 2019 показал, что матчи турнира не стоит пропускать и болельщикам: здесь есть на кого посмотреть, борьбы, несмотря на конец сезона, никто не избегает, а интрига увлекает до финального свистка.

ЗАПАД — ЦЕНТР — 1:0 (0:0)

Судьи: Шишкин (Тамбов), Равилов (Саранск), Василькин (Саранск).

ЗАПАД: 1. Лазарев, 5. Ботака-Иобома, 18. Масальский, 12. Тарасов, 4. Меркотан (6. Хохлов, 74), 11. Кузин, 14. Ежов (17. Каптилов, 65), 8. Рябоконь, 10. Родионов (13. Киреев, 37), 9. Дмитрюк (2. Ушатов, 85), 7. Нестеров (15. Каракоз, 60).

ЦЕНТР: 1. Герасимов, 12. Головня, 18. Евдокимов, 17. Иваньков (14. Оленев, 77), 5. Боровков (13. Переверзев, 53), 3. Малахов, 4. Михайлов, 11. Леонов, 8. Турсунов (6. Устинов, 84), 9. Мещеряков (10. Лаврищев, 46), 7. Суханов.

Гол: Михайлов, 49 (автогол).

Предупреждения: Нестеров, 7. Евдокимов, 25. Киреев, 57. Меркотан, 67.

Открыли «Переправу» сборные групп «Запад» и «Центр». Обе команды достойно справились с саранской жарой, и показали хороший футбол. Особенно во втором тайме, когда скорости выросли, а опасных моментов стало больше. После перерыва «Центр» вышел явно заряженным на удар, но не смог уберечь свои ворота. 49-я минута, очередной угловой, борьба во вратарской площади – и мяч в воротах. Даже многочисленные повторы (а прямые трансляции «Переправы» в интернете организованы на высшем уровне) не позволяют точно понять, кто стал автором последнего рикошета. «Я точно тронул мяч», – уверял потом защитник «Велеса» и сборной «Запада» Эрвинг Джо Ботака-Иобома. Однако беспристрастные арбитры зафиксировали автогол полузащитника «Запада» Сергея Михайлова.

Удивительно, но больше в этом матче не забивали. Хотя моменты были у обеих команд. Да и напряжение сохранялось до последнего момента. Однако эта игра была лишь затравкой вечернего триллера.

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ — РОССИЯ U-20 — 3:2 (2:0)

Судьи: Карпов (Петрозаводск), Крюков (Саранск), Мухин (Саранск).

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ: 16. Чернов, 15. Кузнецов (2. Мосунов, 74), 18. Кайков, 14. Печенкин, 4. Гумеров, 11. Серченков (7. Сергеев, 84), 8. Дубровский, 12. Рудаков (5. Хазиев, 60), 3. Голдобин, 17. Донсков (10. Татаринов, 80), 9. Каменщиков (6. Митренко, 87).

РОССИЯ U-20: 23. Савин, 3. Скроботов (4. Мартынов, 46), 5. Горшков, 7. Липовой (21. Рыбчинский, 46), 8. Махатадзе, 9. Игнатов (17. Капленко, 46), 11. Лесовой (18. Прудников, 60), 15. Черников (6. Лелюхин, 68), 16. Михайлов, 19. Москвичев (14. Маслов, 46), 24. Долгов.

Голы: Каменщиков, 13 (1:0). Каменщиков, 38 (2:0). Чернов, 76 (3:0). Махатадзе, 87, пенальти (3:1). Долгов, 90 (3:2).

Предупреждения: Донсков, 21. Кузнецов, 39. Игнатов, 85. Сергеев, 88. Митренко, 90. Хазиев, 90.

Во втором матче первого игрового дня Кубка ПФЛ «Переправа» – 2019 встречались команды, которые перед началом турнира выглядели главными претендентами на трофей. Сборная группы «Урал-Приволжье» собрала очень крепкий состав, а Михаил Галактионов привез в Саранск лучших футболистов страны в возрасте до 20 лет.

Игра началась неожиданное – уже на 13-й минуте нападающий «КАМАЗа» Дмитрий Каменщиков из-за пределов штрафной аккуратно пробил в дальний угол и вывел «Урал-Приволжье» вперед – 1:0. После этого сборная России U-20 больше владела мячом, много играла на чужой половине поля, но реальной остроты создать не смогла – представители ПФЛ грамотно оборонялись и регулярно напрягали соперника опасными вылазками вперед. Очередная такая быстрая атака завершилась еще одним голом Каменщикова – 2:0!

Во втором тайме игра немного раскрылась, но сборной России никак не удавалось реализовать свои моменты: подводила спешка, а порой и нехватка техники. За 15 минут до финального свистка показалось, что судьба матча окончательно решена. Голкипер «Уфы-2» Алексей Чернов со своей половины поля сильным ударом отправил мяч в чужую штрафную. Защищавший ворота юношеской сборной России Андрей Савин из «Локомотива-Казанки» не рассчитал отскок… и – 3:0!

В последние 15 минут национальная команда проявила невероятную волю к победе. Заработала и реализовала пенальти, спасла свои ворота и забила после ошибки соперника… И даже закатила мяч в ворота после свистка арбитра! Компенсированные четыре минуты для скамейки команды «Урал-Приволжье» длились, наверное, вечно. Но в итоге – заслуженная победа представителей ПФЛ со счетом 3:2 и яркое, эмоциональное и красивое завершение первого дня новой «Переправы!»

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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