«Переправа»-2019: легендарный турнир возвращается!

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам. ПФЛ приглашает всех в Саранск, а Валерий Непомнящий, Станислав Чересов, Кирилл Панченко и Алан Дзагоев вспоминают свои выступления на этом турнире и объясняют, как он помог их карьере.

С 11 по 15 июня в Саранске на стадионе «Старт» пройдет турнир молодежных сборных команд – Кубок ПФЛ «Переправа». В розыгрыше турнира примут участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Прямые трансляции всех матчей и информацию о турнире смотрите в специальном разделе на официальном сайте ПФЛ!

Календарь матчей

11 июня, вторник. Запад – Центр. Урал-Приволжье – Россия U-20

12 июня, среда. Восток – Запад. Юг – Урал-Приволжье

13 июня, четверг. Центр – Восток. Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота. Матч за 5-е место. Матч за 3-е место. Финал

Источник: ПФЛ

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