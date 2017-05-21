Перекупщики билетов спаслись бегством от фанатов «Спартака»

Перед матчем «Арсенал» — «Спартак» ведет свою деятельность группа перекупщиков. Цена билета в 10 раз превышает номинал.

Обычная цена билета – 200 рублей. Группа перекупщиков продает их по 2000 рублей.

Возмущенные болельщики «Спартака» требовали продажи по цене хотя бы в два раза больше номинала. Не добившись своего, они попытались отобрать у перекупщиков пачку билетов на игру. Те спаслись бегством.

«Спартак» уже чемпион, а вот «Арсенал» рискует покинуть РФПЛ, если не наберет максимум очков в очной встрече с чемпионом. Все матчи последнего тура начнутся в 15:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com