Переговоры о продлении контракта Лионеля Месси с «Барселоной» ни к чему не привели

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Месси

Переговоры о продлении контракт «Барселоны» с Месси находятся на сложной стадии. Стороны не могут прийти к общему решению.

Руководство «Барселоны» признает, что переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси могут окончательно зайти в тупик. Ранее отец футболиста Хорхе Месси, который является его агентом, приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не смогли найти общих точек соприкосновения. По этой причине он покинул Каталонию.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года. За каталонский клуб 29-летний аргентинец выступает с 2003 года.

Фото: Global Look Press

ИсточникAS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Хамес Бонд. Как Флорентино Перес опять мешает «Реалу»

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Неймара

Филипе Луис дисквалифицирован на три матча

Добавить комментарий

Войти с помощью: 