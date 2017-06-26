Переговоры «Ливерпуля» и «Наполи» по Альберто Морено затянулись

«Ливерпуль» и «Наполи» пытаются прийти к единому соглашению по переходу Альберто Морено в серию А. Итальянцы предложили совершить обмен испанского защитника на Фаузи Гуляма, но «Ливерпуль» ответил отказом.

Изначально мерсисайдцы планировали продать 24-летнего Морено в «Наполи» за 15 млн фунтов. Однако неаполитанцы снизили ценник до 11 млн, а затем предложили обмен на своего алжирского левого защитника, но обе эти опции не устроили «красных». На данный момент переговоры клубов продолжаются.

Три года назад «Ливерпуль» приобрел Морено за 12 млн фунтов у испанской «Севильи». Всего испанский деф принял участие в 109 матчах, а в сезоне-2016/17 появился на поле 12 раз. На позиции Морено также выступает Джеймс Милнер, которого Юрген Клопп в минувшем сезоне предпочел больше.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo