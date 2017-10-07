Перед игрой сборной Мексики чествовали спасателей и собаку, работавших во время землетрясения

Автор: Владимир Шевелев 0

Мексика

Перед матчем сборных Мексики и Тринидада и Тобаго (3:1) состоялось чествование спасателей. Они работали во время землетрясения в Мексике в сентябре.

Также почестей удостоилась лабрадор Фрида, которая служит на флоте. Она принимала участие в поисково-спасательной операции, благодаря собаке спасли нескольких человек.

В результате землетрясение в Мексике, по последним данным, погибли 369 человек. Более 6000 пострадали.

Фото: Global Look Press
Источник: Revista Estadio

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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