Перед игрой сборной Мексики чествовали спасателей и собаку, работавших во время землетрясения

Перед матчем сборных Мексики и Тринидада и Тобаго (3:1) состоялось чествование спасателей. Они работали во время землетрясения в Мексике в сентябре.
Также почестей удостоилась лабрадор Фрида, которая служит на флоте. Она принимала участие в поисково-спасательной операции, благодаря собаке спасли нескольких человек.
В результате землетрясение в Мексике, по последним данным, погибли 369 человек. Более 6000 пострадали.
#FuerzaMéxico pic.twitter.com/M9SRgux0pj
— Univision Deportes (@UnivisionSports) October 7, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: Revista Estadio