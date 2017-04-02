Пьера-Эмерика Обамеянга ждут неприятности из-за надетой им маски в матче с «Шальке»

Габонский форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может быть наказан руководством клуба за одетую маску после гола в ворота «Шальке». Об этом заявил генеральный директор «Боруссии» Ханс Йоахим-Ватцке

Как выяснилось после встречи, это была рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора «шмелей», компании Puma.

«Пока не могу это подтвердить. Но если выяснится, что это была реклама, мы с ним поговорим, и Пьеру-Эмерику будет непросто», – сказал Ватцке

Рурское дерби завершилось со счетом 1:1. «Боруссия» занимает четвертую строчку в Бундеслиге, а «Шальке» идет на девятой позиции.

Обамеянг забил в текущем сезоне чемпионата Германии 24 гола в 24-ех играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal