Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я по-прежнему мечтаю о «Реале»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что по окончании сезона может покинуть немецкий клуб. Нападающий по-прежнему хочет перейти в мадридский «Реал».

«Если хочу выйти на новый уровень, летом нужно менять клуб. Я по-прежнему мечтаю о «Реале», но вокруг этой темы слишком много шума.

Мне предстоит сделать важный выбор. Многие хотят видеть меня в Англии, но я бы не сказал, что АПЛ меня привлекает больше всего. Мне очень нравится Ла Лига. Париж тоже меня притягивает, вдобавок французский – мой основной язык», — сказал Обамеянг.

Напомним, что Обамеянг возглавляет таблицу бомбардиров Бундеслиги. Игрок забил 16 мячей в 16 играх за «Боруссию».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal