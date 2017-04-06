Пьер-Эмерик Обамеянг оштрафован за празднование гола в маске Nike

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован за празднование гола в ворота «Шальке». Об этом заявил директор «шмелей» Михэль Цорк.

«Я обсудил с Обамеянгом этот момент. Могу сказать, что ему не были полностью известны последствия такого поведения. Но мы не можем мириться с такими проявлениями и оштрафовали его. Игрок относится к этому с пониманием. Обамеянг больше не повторит празднования гола в маске Человека-паука», – заявил Цорк.

Напомним, что проблема заключается в конфликте интересов, так как техническим спонсором «Боруссии» является компания Puma.

Обамеянг забил в текущем сезоне чемпионата Германии 24 гола в 24-ех играх.

Фото: Global Look Press

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