Пьер-Эмерик Обамеянг: «Нужно перестать говорить о «Реале». Мне комфортно в Дортмунде»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на вопрос о переходе в «Реал». Также игрок прокомментировал возможный переход в китайский клуб.

«Нужно перестать говорить о Мадриде. Сейчас для этого неподходящее время, особенно учитывая то, что мне комфортно в Дортмунде.

Конечно, мы топ-клуб, хотя и не такой, как «Барселона», «Реал» или «Бавария».

150 миллионов из Китая? Приятно, что люди готовы предложить за меня столько денег. Но вопрос в том, правда это или нет.

Не придаю этому значения. У меня другие цели и приоритеты», – сказал Обамеянг.

Фото: Global Look Press
Источник: Transfermarkt

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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