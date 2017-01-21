Пьер-Эмерик Обамеянг: «Летом могу покинуть «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем будущем. Форвард заявил, что «Реал» — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.

Игрок сборной Габона, за которым прошлым летом охотился «Манчестер Сити», никогда не скрывал своих симпатий к «Реалу», однако Обамеянг не закрывает дверь и перед другими клубами. Пьер-Эмерик не исключает свой уход из Дортмунда уже в конце этого сезона.

«Никто не может предвидеть будущее. Я обожаю Дортмунд, но я не могу сказать, что останусь здесь еще на два года, на пять или десять лет. Вполне может быть, что некий клуб договорится с «Боруссией» в июне, и тогда я уйду.

Я хочу быть честен: когда ты амбициозен, то хочешь попробовать нечто другое… Мне сложно об этом говорить. Некоторые игроки амбициозны, и это подталкивает их к тому, чтобы уйти и получить новый опыт.

Да, это правда, что я называл «Реал» клубом своей мечты, но в этом мире есть не только «Реал», — сообщил Обамеянг.

В текущем сезоне Обамеянг провел в составе «Боруссии» 22 матча во всех турнирах и отметился 20 забитыми мячами. Сейчас нападающий в составе сборной Габона выступает на Кубке Африки, где за 2 матча Обамеянг отличился 2 раза.

Фото: Global Look Press

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