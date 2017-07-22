Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в Китай

Автор: Антон Муша 0

Пьер-Эмерик Обамеянг

Немецкие СМИ сообщают, что между дортмундской «Боруссией» и клубом из Китая существует договоренность о переходе форварда в китайский чемпионат.

Утверждается, что первую половину сезона Обамеянг проведете в Дортмунде, а зимой отправится в Китай. Скорее всего, речь идет о трансфере в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что клуб предложил за 28-летнего нападающего сборной Габона 85 миллионов евро.

Другим претендентом на Обамеянга называют «Милан». Итальянская пресса утверждает, что сам футболист рассчитывал перебраться в Италию в это межсезонье, однако представители «Боруссии» сообщили, что в текущее трансферное окно игрок останется в дортмундском клубе.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Антон Муша

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