Пьер-Эмерик Обамейянг: хочу, чтобы гол Рэмси «Вест Хэму» переписали на меня. Шучу

Нападающий «Арсенала» Обамейянг в шуточной форме прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (4:1). Об этом он сообщил у себя в инстаграме.

«Вот как мы это делаем в Лондоне. Ляказетт делает дубль. И я хотел бы, чтобы на меня переписали гол Рэмси. Просто шучу», — написал Обамейянг.

После матча 33-го тура Премьер-лиги между «Сток Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) нападающий гостей Гарри Кейн выступил с требованием переписать гол полузащитника Кристиана Эриксена на него, что вызвало бурную реакцию общественности.

В этом сезоне форвард «Арсенала» забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Обамейянга