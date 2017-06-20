Пепе: «Я благодарен Анатолию Бышовцу»

Автор: Дмитрий Темников 0

Пепе

Игрок сборной Португалии Пепе ответил на вопросы журналистов за день до игры со сборной России на Кубке конфедераций. Защитник вспомнил тренера Анатолия Бышовца.

«Помню ли я уважаемого российского специалиста Анатолия Бышовца? Конечно, я очень хорошо помню Бышовца, при нашей встрече мне было 18-19 лет. Это дорогие мне воспоминания, я очень благодарен ему. Я старался получать максимум знаний от каждого тренера», – заявил Пепе.

Напомним, матч команды Станислава Черчесова с португальцами состоится завтра на московской арене  «Спартак». Начало встречи — 18:00 по мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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