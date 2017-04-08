Пепе в матче с «Атлетико» сломал два ребра и может пропустить остаток сезона

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Защитник «Реала» Пепе в матче 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1) получил серьезное повреждение и на 67-й минуте игры был заменен.Вероятно, игрок попустит остаток сезона. 

Сообщается, что у 34-летнего португальца диагностирован перелом двух ребер. Таким образом, футболист из-за повреждения рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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