Пепе Рейна и Иван Стринич перешли в «Милан»

Автор: Евгений Морозов 0

«Милан» совершил два крупных трансфера. Клуб объявил о переходе 35-летнего испанского голкипера Пепе Рейны и 30-летнего хорватского защитника Ивана Стринича.

Контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до 30 июня 2021 года.  Подробности сделок не разглашаются.

Рейна защищал ворота «Наполи» с 2015 года. В завершившемся сезоне испанский вратарь провёл в составе неаполитанской команды 47 матчей во всех турнирах. Стринич в прошедшем сезоне выступал за «Сампдорию». На его счету 17 матчей за клуб. В настоящее время игрок выступает в составе сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Накануне хорватская команда вышла в 1/4 финала турнира, одолев Данию в серии пенальти.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Милан»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ivan Strinić

Защитник «Сампдории» Иван Стринич подтвердил, что подписал контракт с «Миланом»

Nikola Kalinic

Форвард «Милана» входит в сферу интересов «Зенита»

Алешандре Пато: «Мое возвращение в «Милан»? Ничего нельзя исключать»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 