Пепе Рейна и Иван Стринич перешли в «Милан»

«Милан» совершил два крупных трансфера. Клуб объявил о переходе 35-летнего испанского голкипера Пепе Рейны и 30-летнего хорватского защитника Ивана Стринича.

Контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до 30 июня 2021 года. Подробности сделок не разглашаются.

Рейна защищал ворота «Наполи» с 2015 года. В завершившемся сезоне испанский вратарь провёл в составе неаполитанской команды 47 матчей во всех турнирах. Стринич в прошедшем сезоне выступал за «Сампдорию». На его счету 17 матчей за клуб. В настоящее время игрок выступает в составе сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Накануне хорватская команда вышла в 1/4 финала турнира, одолев Данию в серии пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Милан»