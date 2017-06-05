Пепе перейдет в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Пепе продолжит карьеру во Франции. Контракт рассчитан на два года.
В ближайшее время португалец подпишет 2-летний контракт с «ПСЖ». Как утверждает Marca, это окончательное решение Пепе, который летом станет свободным агентом.
Парижане перехватили защитника у «Интера», который не успел закрыть сделку из-за нерасторопности китайских владельцев клуба.
Пепе решил перейти именно в «ПСЖ» потому, что ему дал гарантии игры в стартовом составе главный тренер клуба Унаи Эмери.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca