Пепе перейдет в «ПСЖ»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Пепе

Защитник «Реала» Пепе продолжит карьеру во Франции. Контракт рассчитан на два года.

В ближайшее время португалец подпишет 2-летний контракт с «ПСЖ». Как утверждает Marca, это окончательное решение Пепе, который летом станет свободным агентом.

Парижане перехватили защитника у «Интера», который не успел закрыть сделку из-за нерасторопности китайских владельцев клуба.

Пепе решил перейти именно в «ПСЖ» потому, что ему дал гарантии игры в стартовом составе главный тренер клуба Унаи Эмери.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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