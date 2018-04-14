Пеп Гвардиола высказал свое мнение, по поводу введения видеоповторов в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что «горожане» поддерживали идею введения системы видеоповторов в премьер-лиге со следующего сезона. Но другие клубы АПЛ выступили против.

«Я думаю, «Манчестер Сити» согласился на это, но другие топовые команды, «Манчестер Юнайтед» и «Челси», полагаю, не хотели этого. Это нормально, это все равно случится. Не только в Англии, но и по всему миру, рефери должны получать подмогу.

Сегодня футбол быстрее, скорости выше. В настоящий момент мы, к примеру, не знаем, стоило ли назначать пенальти в пользу «Реала» (в матче с «Ювентусом»).

Судьям нелегко. Я думаю, они должны получать помощь. Если люди так решат, это случится.

Я думаю, что это произойдет, раньше или позднее. У меня нет мнения по поводу того, работает ли такая система. Поначалу, возможно, это не работает, но это хорошо. В следующем случае станет лучше, это будет эффективнее.

Судьи в курсе, и они уже заявили: нам нужна помощь. Когда это произойдет, система станет лучше, быстрее и эффективнее. Чем дольше будем ее использовать, тем более эффективной она будет становиться», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports