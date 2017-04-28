Пеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров современности

Французское спортивное издание представило рейтинг лучших футбольных тренеров современности. Первое место занял Пеп Гвардиола.

33 журналиста издания приняли участие в голосовании, по итогам которого был сформирован список топ-50.

Возглавил рейтинг бывший тренер «Барселоны» и «Баварии» Хосеп Гвардиола, сейчас возглавляющий «Манчестер Сити».

Испанский специалист опередил главного тренера «Челси»Антонио Конте, занявшего второе место, и Диего Симеоне, который тренирует «Атлетико».

На 35-м месте разместился главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, известный по работе в донецком «Шахтере». Румын опередил Мануэля Пеллегрини (36-е место), Луи ван Гала (37-е место) и Луиса Фелипе Сколари(41-е место).

Топ-10 лучших футбольных тренеров современности выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

2. Антонио Конте («Челси»).

3. Диего Симеоне («Атлетико»)

4. Карло Анчелотти («Бавария»)

5. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)

6. Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

7. Йоахим Лев (сборная Германии)

8. Зинедин Зидан («Реал»)

9. Леонарду Жардим («Монако»)

10. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe