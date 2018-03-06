Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» еще не достиг уровня «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем с «Базелем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

«Это Лига чемпионов, где особенным является каждый матч. Концентрацию терять нельзя ни в коем случае. В футболе возможно абсолютно все. Достаточно вспомнить матч «Арсенала» с «Эстерсундом» в Лиге Европы. Мы практически вышли в четвертьфинал, но надо сохранять спокойствие.

О победе в Лиге чемпионов мечтают все команды и все игроки. Но у нас есть отличные шансы второй раз в истории дойти до 1/4 финала. Меня часто спрашивают, являемся ли мы фаворитами турнира. Давайте не будем забывать матч в Уигане: 44-я минута, красная карточка, и все тут же переворачивается с ног на голову.

Уровня «Барселоны» мы пока еще не достигли. Их игроки доминировали в Европе последние 15-20 лет.

Мы пока выиграли вместе один трофей. Так что мы должны быть на вершине очень долгое время, чтобы заслужить сравнения с «Барсой», – рассказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА