Пеп Гвардиола: «Это неприемлемо, как бывшие игроки и журналисты отзываются о Венгере»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге из «Арсенала» Арсену Венгеру. Француз попал под шквал критики после трех поражений в последних 4 матчах.

«То, как на протяжении последних десяти дней бывшие игроки и журналисты отзываются о Венгере, – это неприемлемо. В настоящее время наша профессия не пользуется уважением, и то, как обращались с Венгером, это и есть неуважение.

Но мы принимаем решения, а вы можете говорить все, что хотите», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Месут Озил испытывает проблемы с коленом

Карло Анчелотти поделился мнением о лучших тренерах мира

Уэйн Руни: «Сейчас я не тот игрок, что раньше»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 