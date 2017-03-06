Пеп Гвардиола делал Андреа Пирло предложение перейти в «Барселону»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Пирло

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло заявил, что во время выступления за итальянский клуб имел предложение от «Барселоны». Экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», делал футболисту предложение о переходе в каталонскую команду.

«Во времена моего выступления за «Милан» мы играли товарищеский матч на «Камп Ноу». После игры Гвардиола позвал меня в свой кабинет и спросил, не хочу ли я перейти в «Барселону». Приятно, что такой клуб интересовался мной. Но в то время «Милан» бы не позволил мне уйти», – сказал Пирло.

Отметим, что на данный момент 37-летний Пирло играет в США, защищая цвета «Нью-Йорк Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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