Пеле: «У сборной Бразилии нет команды, Неймар не выиграет ЧМ-2018 в одиночку»

Автор: Михаил Серебряков 0

Pele

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира – 2018. А также рассказал, почему именно бразильцы стали чемпионами мира в 1970 году.

«Я абсолютно уверен в Тите. Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас все еще нет подходящей команды. Индивидуально все игроки хороши. Но мы не команда.

Для меня Неймар – один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды.

Лучшей сборной Бразилии была команда 1970 года. Тогда на чемпионате мира мы провели вместе более шести месяцев. Именно поэтому у нас все получилось», — сказал Пеле

На групповом этапе чемпионата мира – 2018 сборная Бразилии встретится с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN GB

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