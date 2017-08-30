Педро Роша прошел медобследование в «Спартак»

«Спартак» продолжает поиски игроков для усиления в последние дни трансферного окна. Красно-белые близки к завершению сделки по переходу нападающего «Гремио» Педро Роша.

По некоторым данным, 22-летний бразилец уже прошел медосмотр в московском клубе. Сообщается , что сумма сделки составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии форвард сыграл за свою команду 23 встречи. В этих матчах он забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер бразильского журналиста Адриано де Карвальо