Педро Роша прошел медобследование в «Спартак»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Гиббс

«Спартак» продолжает поиски игроков для усиления в последние дни трансферного окна. Красно-белые близки к завершению сделки по переходу нападающего «Гремио» Педро Роша.

По некоторым данным, 22-летний бразилец уже прошел медосмотр в московском клубе. Сообщается , что сумма сделки составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии форвард сыграл за свою команду 23 встречи. В этих матчах он забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер бразильского журналиста Адриано де Карвальо

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