Павлу Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокориным передач не делали

Автор: Евгений Морозов 0

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельниковсообщил, что получил в качестве передачи отбывающий арест в Бутырке футболист Павел Мамаев. Игрок пробудет за решеткой как минимум до декабря.

«Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное.

Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», – сказал Мельников.

8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Понять и простить: российский футбол встает на защиту Кокорина и Мамаева

Фото: Global Look Press
Источник: «Москва 24»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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