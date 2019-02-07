Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля, Гекдениз Карадениз хочет взыскать с «Рубина» 64 млн рублей. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 февраля.

1. Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля

Оскандалившиеся футболисты находятся в СИЗО с 8 октября прошлого года.

2. «Нант» пригрозил «Кардиффу» судебным иском

Французы просят выплатить 15 млн фунтов за трансфер Эмилиано Салы.

3. Шкодран Мустафи может покинуть «Арсенал» летом

Тренер «канониров» Унаи Эмери недоволен игрой немецкого защитника.

4. Гекдениз Карадениз хочет взыскать с «Рубина» долг в размере 64 млн рублей

Казанский клуб до сих пор не рассчитался с турецким легионером.

5. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве

Турнир будет проходить с 27 февраля по 3 марта.

Фото: Сергей Дроняев

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