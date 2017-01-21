Павел Яковлев покинул «Анжи» из-за понижения зарплаты

«Анжи» предложил нападающему Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты, но в итоге футболист решил покинуть махачкалинский клуб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Айдемир Даганов.

В конце года «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Ранее были расторгнуты трудовые соглашения с защитником Али Гаджибековыми полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.

«Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от «Крыльев Советов», поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком», — сказал Даганов.

Яковлев присоединился к «Анжи» летом 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел за махачкалинцев 3 матча и не отметился голами.

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Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Р-Спорт