Павел Врба покинул «Анжи»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на Евро-2016, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.

«Анжи» подошел к зимнему перерыву в российской Премьер-Лиге располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице.

 Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Федерации футбола Чехии
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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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