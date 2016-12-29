Павел Врба покинул «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.
53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на Евро-2016, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.
«Анжи» подошел к зимнему перерыву в российской Премьер-Лиге располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице.
Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Федерации футбола Чехии
Источник: официальный сайт Федерации футбола Чехии