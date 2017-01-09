Павел Погребняк: «По поводу моего будущего в «Динамо» пока ничего не решено»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, что по поводу его будущего пока ничего не решено. Клуб все еще не погасил долги по зарплате.

Ранее футболист говорил, что собирается покинуть московский клуб в январе. Также футболист отметил, что руководство до сих пор не рассчиталось с игроками.

«К сожалению, по поводу моего будущего пока еще ничего не решено. Сейчас в планах пройти медобследование, а там время покажет.

Выплатили ли нам зарплату? Пока нет. Если честно, я еще не интересовался, когда это произойдет», — сказал Погребняк.

В этом сезоне Погребняк принял участие в 3 матчах московского клуба, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат