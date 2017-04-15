Павел Погребняк: «Первое место «Спартака» пугает. Нужно что-то делать, причем срочно!»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк объяснил, почему он не любит красно-белых. Также экс-форвард сборной России прокомментировал наиболее обсуждаемые вопросы в РФПЛ.

«Как так получилось, что я, воспитанник «Спартака», не люблю «Спартак»? Это копилось годами. Не совру, если скажу, что «нелюбовь» начала зарождаться, когда меня отдали в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь о чем просишь? Знаешь, что это за человек?» Мягко говоря, такое общение — ненормально. Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. В общем, потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.

Егор Титов поддерживал меня, даже когда я уходил. У нас всегда были хорошие отношения. Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю. Изменилось ли мое отношение к «Спартаку» в последние годы? Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».

Было ли главной целью забить «Спартаку» после перехода в «Зенит»? Да, и почти в каждом матче я поражал ворота «Спартака». Событий было много, например, красная карточка в моем первом дерби. Атмосфера перед игрой накалялась, партнеры хотели проявить свои лучшие качества именно со «Спартаком». Блин, сейчас вспоминаю — реально настрой был запредельный.

Как в команде относились к Быстрову? Честно, меня он сильно раздражал своими высказываниями. Я всегда охотился за Быстровым, хотел получить на нем желтую карточку и пару раз это получалось. Сейчас мы не конфликтуем, наоборот, с Володей у нас отличные отношения. Но когда Быстров играл в «Спартаке», он меня дико бесил. Если кто-то начинал плохо говорить о «Зените» — я взрывался и грубил. Хотя и Быстрова можно понять, его слили из родной команды, он был обижен.

Когда только приехал в Питер, не чувствовал негатива от болельщиков из-за спартаковского прошлого. Я переходил из «Томи» и всем своим поведением показывал, насколько для меня принципиальны матчи со «Спартаком». Наоборот, фанаты меня поддерживали, чуть ли не за воспитанника «Смены» держали. Я был там своим, тем более меня окружали партнеры по сборной — Аршавин, Денисов, Кержаков.

Игра «Зенита» сейчас, мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то — отсюда и невнятная игра у команды.

Что отличает Карреру от других тренеров премьер-лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера сильная личность, это видно, потому что вытерпеть то, что творят наши судьи, — уже большое достижение. Почему именно у итальянца получилось в «Спартаке»? У кого-то должно было получиться. Мало кто верил в него, но видите — получается. В футболе есть масса примеров, когда вторые тренеры брали команду и добивались с ней максимального результата. Взять для примера Ди Маттео в «Челси» или Шекспира в «Лестере». Только время покажет, насколько хорош Каррера на дистанции.

Насколько жарко будет на «Открытие Арене» в воскресенье? Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. Ну а если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. Знаете, то, что «Спартак» на первой строчке — это пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно», — рассказал Павел Погребняк.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ