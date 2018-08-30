Павел Погребняк перешел в «Урал», Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

погребняк

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 августа.

1. Диего Марадона может покинуть брестское «Динамо».

На аргентинца рассчитывают в Венесуэле. 

2. Продажа Квинси Промеса может стать самой дорогостоящей в истории «Спартака».

Футболист близок к переходу в  «Севилью». 

3. Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА.

Договор рассчитан до 2022-го года. 

4. Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом».

За новый клуб Погребняк будет выступать по 88-м номером.

5. Член Федерации футбола Египта угрожает матери Мохамеда Салаха.

Ранее Салах раскритиковал ФФЕ. 

Фото: Официальный сайт «Урала»

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