Павел Погребняк перешел в «Урал», Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 августа.

1. Диего Марадона может покинуть брестское «Динамо».

На аргентинца рассчитывают в Венесуэле.

2. Продажа Квинси Промеса может стать самой дорогостоящей в истории «Спартака».

Футболист близок к переходу в «Севилью».

3. Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА.

Договор рассчитан до 2022-го года.

4. Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом».

За новый клуб Погребняк будет выступать по 88-м номером.

5. Член Федерации футбола Египта угрожает матери Мохамеда Салаха.

Ранее Салах раскритиковал ФФЕ.

Фото: Официальный сайт «Урала»