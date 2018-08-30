Павел Погребняк перешел в «Урал», Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 августа.
1. Диего Марадона может покинуть брестское «Динамо».
На аргентинца рассчитывают в Венесуэле.
2. Продажа Квинси Промеса может стать самой дорогостоящей в истории «Спартака».
Футболист близок к переходу в «Севилью».
3. Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА.
Договор рассчитан до 2022-го года.
4. Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом».
За новый клуб Погребняк будет выступать по 88-м номером.
5. Член Федерации футбола Египта угрожает матери Мохамеда Салаха.
Ранее Салах раскритиковал ФФЕ.
Фото: Официальный сайт «Урала»