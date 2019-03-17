Павел Погребняк – об Ари: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

Автор: Евгений Морозов 0

погребняк

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказал негативное отношении к выступлению за сборную России натурализованных иностранных футболистов, в частности, форварда «Краснодара» Ари. Он заявил, что это смешно.

«Как отношусь к тому, что сейчас в сборной России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев? Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил?

С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот – топовый игрок, но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – сказал Погребняк.

Фото: ФК «Урал»
Источник:  «Комсомольская правда»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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