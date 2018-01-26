Павел Погребняк о контракте с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Автор: Евгений Морозов 0

Погребняк

Нападающий Павел Погребняк намерен оспорить расторжение контракта между ним и «Динамо» в палате по разрешению споров РФС. Клуб расторг соглашение с форвардом в четверг в одностороннем порядке.

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сообщил футболист.

Фото: Global LookPress
Источник: «Спорт-Экспресс»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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