Павел Погребняк о контракте с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Нападающий Павел Погребняк намерен оспорить расторжение контракта между ним и «Динамо» в палате по разрешению споров РФС. Клуб расторг соглашение с форвардом в четверг в одностороннем порядке.

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сообщил футболист.

Фото: Global LookPress

Источник: «Спорт-Экспресс»