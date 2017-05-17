Павел Погребняк не покинет «Динамо»

Московское «Динамо» получило ряд предложений по нападающему команды Павлу Погребняку. Но 33-летний футболист не намерен покидать команду.

По информации источника, Погребняк отказался от перехода в другие клубы из-за неудовлетворительных финансовых условий. Напомним, «Динамо» связано контрактом с бывшим нападающим сборной России на сумму в 140 миллионов рублей в год.

«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», — прокомментировал сложившуюся ситуацию российский нападающий.

Контракт Погребняка со столичным клубом рассчитан до конца сезона 2017/2018.

В нынешнем сезоне Павел Погребняк провел 9 матчей в футболке московского «Динамо», в которых не смог отличиться результативными действиями. Всего за московскую команду Погребняк провел 25 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН