Павел Погребняк не покинет «Динамо»

Автор: Никита Поляков 0

Погребняк

Московское «Динамо» получило ряд предложений по нападающему команды Павлу Погребняку. Но 33-летний футболист не намерен покидать команду.

По информации источника, Погребняк отказался от перехода в другие клубы из-за неудовлетворительных финансовых условий. Напомним, «Динамо» связано контрактом с бывшим нападающим сборной России на сумму в 140 миллионов рублей в год.

«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», — прокомментировал сложившуюся ситуацию российский нападающий.

Контракт Погребняка со столичным клубом рассчитан до конца сезона 2017/2018.

В нынешнем сезоне Павел Погребняк провел 9 матчей в футболке московского «Динамо», в которых не смог отличиться результативными действиями. Всего за московскую команду Погребняк провел 25 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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