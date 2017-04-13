Павел Погребняк и Виталий Дьяков отказались расторгать контракты с «Динамо»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Погребняк

«Динамо» гарантировало себе выход в РФПЛ и решило расстаться с Павлом Погребняком и Виталием Дьяковым. Футболисты отказались расторгать многомиллионные контракты.

«Динамо» предложило Павлу Погребняку и Виталию Дьякову досрочно расторгнуть контракт, истекающие летом 2018 года, с выплатой трех месячных окладов, либо уйти в аренду в другие клубы, которые могли бы частично взять на себя обеспечение контракта. Тем не менее футболисты предпочли провести в«Динамо» и следующий сезон — уже в РФПЛ.

Павел Погребняк в текущем сезоне принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился. 33-летний форвард зарабатывает в «Динамо» около двух миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Life

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