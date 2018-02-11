Павел Погребняк: Гендиректор «Динамо» говорил: «Как так, Погребняк больше меня получает!» Его это коробило»

Бывший футболист «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал решение клуба расторгнуть с ним контракт. Нападающий также рассказал о конфликте с генеральным директором бело-голубых Евгением Муравьевым.

«Действительно ли я был оштрафован, буду ли оспаривать данный штраф? По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать. Обращение в Палату по разрешению споров РФС состоится в ближайшее время. А Евгений Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным. В последний раз я виделся с ним после игры с «Зенитом», когда мы сыграли 0:0 (17 сентября 2017 года). В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.

С чего начался конфликт? С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: «Как так, Погребняк больше меня получает!» Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: «А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?» Он ответил: «Я бы нет». Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

Сколько «Динамо» осталось мне должно после расторжения контракта? Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен. Уверен ли я в том, что у «Динамо» нет шансов выиграть спор с мной? Однозначно», подытожил 34-летний форвард.

Напомним, москвичи расторгли соглашение с Павлом в одностороннем порядке. Сейчас Погребняк проходит сборы вместе с «Тосно».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс