Павел Недвед: «Ювентус» может без страха играть с «Барселоной»

Вице-президент и бывший игрок туринского «Ювентуса» Павел Недвед поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов. Менеджер ожидает захватывающего противостояния с «Барселоной».

«Противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с кем угодно.

Я считаю, что «Юве» сильно прибавил после финала Лиги чемпионов 2015 года. Нынешняя команда может играть с «Барселоной» без боязни. Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше», — заявил Недвед.

Напомним, что помимо пары «Ювентус» — «Барселона», в четвертьфинале Лиги Чемпионов нас ожидают встречи между «Баварией» и «Реалом», «Лестером» и «Атлетико», «Боруссией» Д и «Монако». Первые матчи состоятся 11/12 апреля. Ответные поединки намечены на 18/19 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА