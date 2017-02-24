Павел Могилевец подпишет контракт с «Ростовом» на три года

Футболист «Зенита» Павел Могилевец может сменить клуб уже сегодня. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В последний день зимнего трансферного окна южане планируют завершить сделку. 24-летний полузащитник и руководство «Ростова» подпишут соглашение о взаимном сотрудничестве сроком на три года. О cумме зарплаты игрока в новой команде ничего не сообщается.

Напомним, в «Зените» Могилевец выступает с 2013 года. В январе хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс