Павел Могилевец подпишет контракт с «Ростовом» на три года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Павел Могилевец

Футболист «Зенита» Павел Могилевец может сменить клуб уже сегодня. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В последний день зимнего трансферного окна южане планируют завершить сделку. 24-летний полузащитник и руководство «Ростова» подпишут соглашение о взаимном сотрудничестве сроком на три года. О cумме зарплаты игрока в новой команде ничего не сообщается.

Напомним, в «Зените» Могилевец выступает с 2013 года. В январе хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

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