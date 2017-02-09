Павел Могилевец отказался от продления контракта с «Зенитом» ради перехода в «Ростов»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец не хочет оставаться в петербургском клубе. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Павел хочет продолжить карьеру в «Ростове», где он уже выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Ради перехода в южный клуб хавбек отказался от продления контракта с сине-бело-голубыми. Теперь футболист имеет право вести переговоры с ростовчанами.

В текущем сезоне 24-летний футболист практически не играл за клуб с берегов Невы. С августа Могилевец вышел на поле в составе «Зенита» всего один раз.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт День за Днем»

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Дмитрий Темников
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