Павел Мамаев в письме жене из СИЗО: «Родная, я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прислал своей жене Алане письмо из СИЗО, в котором неоднократно признается ей в любви. Ранее девушка обвинила футболиста в изменах.

«Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту!

Насчeт полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя!

Сегодня были адвокат и следователь. Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! Так что большая часть уже прошла!

Я тебя очень хочу и только тебя. И никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро всe будет! Хочу обнять тебя, и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай. Кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!»

Фото: Global Look Press

Источник: SUPER