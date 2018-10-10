Павел Мамаев прибыл на допрос в ГУ МВД

Автор: Андрей Синельщиков 0

Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в ГУ МВД в Москве. Об этом заявил начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин должны явиться в ГУ МВД до 18:00 по московскому времени. В противном случае футболисты рисковали быть объявленными в федеральный розыск.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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