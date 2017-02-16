Павел Кудряшов перешел в «Крылья Советов»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Кудряшов

Молодой нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года.

Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав «Томи» 7 игр. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28.

«Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня», —  сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Фото: Официальный сайт «Крыльев Советов»

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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