Павел Колобков: «Чемпионат мира у нас не отберут»

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 будут показаны по центральным федеральным каналам. Также он поделился мнением об организации ЧМ-2018.

«Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс. Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира – это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы…

Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.

Вопрос о футбольных болельщиках касается безопасности при проведении любых соревнований. Все вопросы безопасности при проведении, в том числе, чемпионата мира будут решены. Болельщики будут проходить по «фэн-айди». Хулиганы не пройдут на стадион – те люди, которые лишены права посещения соревнований. У нас соответствующее законодательство есть. Наши организации находятся в плотном взаимодействии с международными.

Если говорить о фильме Би-би-си, тут совершенно очевидно, что это очередной недобросовестный фильм, в котором приняли участие непонятные лица. Наши болельщики не такие. Мы будем рады принять всех болельщиков всех стран. Такие же опасения были перед Олимпиадой в Сочи. Оставим такие фильмы на совести тех, кто их снимает.

Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами. Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены», – сказал Колобков.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт