Паулу Феррейра: «Если Головин продолжит прогрессировать, у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд Европы»

Бывший защитник «Челси» и сборной Португалии Паулу Феррейра оценил шансы полузащитника ЦСКА Александра Головина проявить себя в европейском футболе. По его мнению, у игрока большие шансы заиграть в Европе.

«Мне нравятся некоторые молодые российские футболисты, в особенности Александр Головин из московского ЦСКА. Мне импонирует его стиль игры, кажется, что он уже зрелый футболист. Почему бы ему не заиграть в европейском клубе? Если он продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд.

Знаете, часто футболисты не хотят переезжать в Европу из-за больших налогов или понижения в зарплате, но все зависит от намерений футболиста. Например, тот же Андрей Аршавин, который перешел в «Арсенал», хотел показать, что может играть на самом высоком уровне и деньги для него имели второстепенное значение. Я думаю, что у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе и адаптироваться к европейскому футболу.

Со Смертиным было проще, так как, когда он приехал в «Челси», у него уже был опыт выступления в Европе. Алексей постоянно шутил, смеялся, он уже тогда понимал европейскую культуру, что позволило ему легко адаптироваться в новой команде.

И то же самое было с Дмитрием Аленичевым, так как он перешел в «Порту» после «Ромы». Он часто проводил время с одноклубниками, ходил вместе с нами на обед, запомнился, как общительный, компанейский человек», – рассказал Феррейра.

Но у меня также был и другой опыт общения с россиянами. Когда Юрий Жирков только пришел в «Челси», он был очень зажатым, все время стеснялся, молчал, но вскоре мы наладили с ним отношения, и он быстро смог привыкнуть к нам. У меня до сих пор отличные отношения с Юрием. Я думаю все эти проблемы возникают из-за культурной составляющей – новая страна, культура, традиции, поэтому у русских футболистов не сразу получается привыкнуть к новой обстановке», – сказал Феррейра.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС