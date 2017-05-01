Пауло Дибала: «С тех пор, как начал праздновать голы по-новому, мои дела пошли в гору»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своей игре и манере праздновать голы. Нападающий уверен, что празднование повлияло на его успехи.

«Стараюсь быстро соображать и заранее решать, что буду делать дальше. На мяче думать тебе не дадут. Современный футбол очень быстр, выключаться нельзя ни на секунду. Анализирую матчи, изучаю манеру игры соперников и отдельных футболистов, стараюсь выжимать максимум из своих возможностей. Особенно – из своей левой ноги, это мой главный козырь. Но в целом просто пытаюсь делать все возможное на благо команды.

В начале года я решил, что мне нужен новый способ праздновать голы. Стал думать. И в один день придумал «маску Дибалы». Я вкладываю в нее определенный смысл, и она фартовая. С тех пор, как я впервые отметил так гол, мои дела идут в гору. Ладонь лучше опускать ниже носа, мне так нравится больше. Но каждый волен делать так, как ему вздумается», – сказал Дибала.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА