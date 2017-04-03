Пауло Дибала попал в шорт-лист «Баварии»

«Бавария» хочет приобрести аргентинского нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Но есть одна проблема, которой поделился председатель правления Мюнхене оно клуба Карл-Хайнц Румминигге.
«В «Баварии» и «Ювентусе» играют великолепные футболисты. И, конечно же, мы думаем о таком игроке, как Дибала. Но проблема заключается в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», – рассказал Карл-Хайнц Румменигге.
Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.
Помимо «Баварии», Дибалой интересуются «Барселона» и «Реал».
Аргентинский форвард забил 8 мячей и пять раз ассистировал партнерам в текущем сезоне Серии А.
Фото: Global Look Press
Источник: Correre delo Sport