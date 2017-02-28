Пауло Дибала будет зарабатывать в «Ювентусе» 7 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Пауло Дибала

Пауло Дибала ранее подтвердил, что подпишет новый контракт с «Ювентусом». Стали известны подробности нового соглашения.

В самые ближайшие дни Дибала продлит контракт со «старой синьорой» до 2021 года. Зарплата футболиста будет составлять 7 миллионов евро в год. Сейчас футболист зарабатывает 3 миллиона.

Отметим, что молодым аргентинцем интересовались «Барселона» и мадридский «Реал», но игрок решил остаться в Серии А.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дибала забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. «Ювентус» уверенно лидирует в Серии А, опережая «Наполи» на семь очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Никита Пронин

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