Патрис Эвра: «Вперед «Енисей»! Я верю в вас!»

Автор: Владимир Шевелев 0

Патрис Эвра

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра записал видеообращение к красноярскому «Енисею». Сибиряки в предстоящем сезоне дебютируют в РФПЛ.

«Всем привет! Это Патрис Эвра. Я люблю футбол! Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска… Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи!

Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!», – сказал Эвра.

В минувшем сезоне красноярцы впервые в истории пробились в РФПЛ, обыграв «Анжи» в стыковых матчах (3:0, 3:4).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Енисея» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

«МЮ» хочет купить Мбаппе, топ-клубы Серии А нацелились на Головина, «Реал» может возглавить экс-тренер «Зенита». Главные новости дня

Enisey

«Енисей» представил настоящую новую форму

Анжи

Махачкалинский «Анжи» официально вошел в РФПЛ вместо «Амкара»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 