Патрис Эвра: «Вперед «Енисей»! Я верю в вас!»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра записал видеообращение к красноярскому «Енисею». Сибиряки в предстоящем сезоне дебютируют в РФПЛ.

«Всем привет! Это Патрис Эвра. Я люблю футбол! Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска… Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи!

Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!», – сказал Эвра.

В минувшем сезоне красноярцы впервые в истории пробились в РФПЛ, обыграв «Анжи» в стыковых матчах (3:0, 3:4).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Енисея»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»