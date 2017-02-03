Патрис Эвра рассказал, почему ушел из «Ювентуса»

После двух «скудетто» именитый защитник возвращается во Францию. Он раскрыл причины ухода из «Юве».

Новичок «Марселя», которому в мае исполнится 36 лет, признался, что не чувствовал себя счастливым в «Юве». Главная претензия Эвра — отсутствие полноценной игровой практики. «Я вернулся после чемпионата Европы заряженным на борьбу, но на старте сезона не сыграл в первой игре, во второй, третьей… » — заявил француз. Накопленное недовольство Патрис выплеснул в начале января, потребовав от руководства туринцев скорейшей продажи. «Я предпочитаю быть честным с собой, поэтому решил покинуть клуб, нежели оставаться и выкладываться в пол силы»

За «Ювентус» Патрис провел 82 игры за 2,5 года. В этом сезоне Эвра провел шесть матчей в чемпионате и 13 во всех турнирах, голами не отметился. Соглашение с «Марселем» рассчитано на полтора года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia