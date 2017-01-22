Патрис Эвра покинет «Ювентус»

Информацию о скором уходе защитника подтвердил главный тренер итальянского гранда Массимилиано Аллегри.

«Эвра нас покинет, – цитируют Аллегри СМИ. – Он работал отдельно от команды. Надеюсь, мы все найдем оптимальное решение. Давайте подождем». Ранее сообщалось об интересе к Эвра со стороны клубов из Англии, Франции и Испании.

35-летний защитник выступает за туринский клуб с 2014 года и в его составе дважды стал чемпионом Италии. В текущем сезоне француз появился на поле всего в шести матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola