Патрис Эвра покинет «Ювентус»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Эвра

Информацию о скором уходе защитника подтвердил главный тренер итальянского гранда Массимилиано Аллегри.

«Эвра нас покинет, – цитируют Аллегри СМИ. – Он работал отдельно от команды. Надеюсь, мы все найдем оптимальное решение. Давайте подождем». Ранее сообщалось об интересе к Эвра со стороны клубов из Англии, Франции и Испании.

35-летний защитник выступает за туринский клуб с 2014 года и в его составе дважды стал чемпионом Италии. В текущем сезоне француз появился на поле всего в шести матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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Антон Муша
Антон Муша
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